Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ev ziyaretlerine devam ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, vatandaşların evlerine misafir olmaya devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ev ziyaretlerini bu hafta sonu da gerçekleştirdi. Beyazgül, ziyaret ettiği hanelerin ev ihtiyaçlarını karşılayarak gönüllere dokundu. Ziyaret ettiği hanelerde aile bireylerin sorun ve taleplerini dinleyen Beyazgül, çocukları da tablet, oyuncak ve çeşitli hediyelerle sevindirdi. Ziyaretler çerçevesinde Beyazgül, çocuklarla yakından ilgilenirken çocuklar ise Beyazgül'e sevgi gösterisinde bulundu. - ŞANLIURFA