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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Bozova ilçesinde vatandaşları hanelerinde ziyaret etti - Son Dakika
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Bozova ilçesinde vatandaşları hanelerinde ziyaret etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Bozova ilçesinde vatandaşları hanelerinde ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi. Başkan Beyazgül, ziyaret ettiği hanelerde vatandaşların sıkıntılarını dinleyerek birçok evin ihtiyaçlarını karşıladı. Ayrıca çocukları sevindiren Beyazgül, ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Hane ziyaretlerinin ardından Beyazgül, Bozova Kadın Destek Merkezi'ndeki kadınlarla bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Bozova ilçesinde vatandaşları hanelerinde ziyaret etti
30.12.2023 - 15:12,
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, hane ziyaretlerini sürdürerek vatandaşlarla bir araya geldi. Kent genelinde her hafta farklı bir mahallede vatandaşları evlerinde ziyaret eden Başkan Beyazgül, bu kez Bozova ilçesinde vatandaşları hanelerinde ziyaret etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Bozova ilçesinde vatandaşları hanelerinde ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi. Ziyaret ettiği hanelerde vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Başkan Beyazgül, birçok evin ev ihtiyaçlarını karşıladı.

Çocukları çeşitli oyuncaklarla sevindiren Başkan Beyazgül, ailelerin buzdolabından çamaşır makinesine halıdan battaniyeye tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Ailelerin sevinçleri gözlerinden okunurken kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Beyazgül'e teşekkür ettiler.

Başkan Beyazgül hane ziyaretlerinin ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Bozova Kadın Destek Merkezindeki kadınlarla bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgiler aldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Bozova ilçesinde vatandaşları hanelerinde ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Bozova ilçesinde vatandaşları hanelerinde ziyaret etti - Son Dakika
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