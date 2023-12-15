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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çorba İkramına Başladı - Son Dakika
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çorba İkramına Başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da çorba ikramına başladı. Ekipler, sabahın erken saatlerinde otobüs duraklarında vatandaşlara çorba ikramında bulunuyor. Çorba, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi BEL-TUR tarafından hazırlanıp dağıtılıyor. Vatandaşlar, bu hizmet nedeniyle Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ettiler.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çorba İkramına Başladı
15.12.2023 - 14:15,
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da çorba ikramına başladı. Ekipler, sabahın erken saatlerinde vatandaşların yoğun olduğu otobüs duraklarında çorba ikramında bulunuyor.

Kış mevsiminde özellikle sabah erken saatlerde işe gitmeye çalışan vatandaşlara yönelik başlatılan çorba ikramı bu yıl da başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi BEL-TUR tarafından hazırlanan çorba, vatandaşlara ikram edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan mobil mutfakta hazırlanan çorba günün ilk ışıklarıyla birlikte vatandaşlara dağıtılıyor. Toplama 1, Toplama 2 ve Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde kurulan mobil mutfakta hazırlanan çorba binlerce kişiye dağıtıldı.

Vatandaşlar, çorba ikramı nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ettiler. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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