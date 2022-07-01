Şanlıurfa'da 180 aile mutlu bir eve kavuşacak - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 180 aile mutlu bir eve kavuşacak

01.07.2022 14:58
Şanlıurfa'da 180 aile mutlu bir eve kavuşacak

Şanlıurfa merkez Eyyübiye Belediyesi'nin Mayıs ayında uygulamaya başladığı "Mutlu Evler Huzurlu Hayatlar" adlı proje çerçevesinde, bakım onarımı yapılacak 180 ev tespit edildi.

Şanlıurfa merkez Eyyübiye Belediyesi'nin Mayıs ayında uygulamaya başladığı "Mutlu Evler Huzurlu Hayatlar" adlı proje çerçevesinde, bakım onarımı yapılacak 180 ev tespit edildi. Yapılacak ihalenin ardından 180 aile, yenilenmiş evlerinde huzurlu bir hayata kavuşacak.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un girişimleriyle, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile işbirliği yapılarak başlatılan "Mutlu Evler Huzurlu Hayatlar Projesi" çerçevesinde yüzlerce haneyi ziyaret eden ekipler, 180 hanenin tadilatına karar verdi. Daha önce Eyyübiye Belediyesi'nde kayıtları bulunan fakir ve yardıma muhtaç ailelerin yaşadıkları evleri ziyaret eden IOM bünyesinde görevli üç inşaat mühendisi, bir mimar ve belediye personelinden oluşan ekip, günler süren çalışmalar sonucu proje çerçevesinde 180 evin ciddi manada desteğe ihtiyacı olduğunu belirledi. Evleri tek tek ziyaret ederek yapılacak çalışmaları tespit eden ekip, hazırlanacak iş planı ışığında ihale dosyası hazırlayacak. Temmuz ayı içerisinde yapılacak ihalenin ardından evlerin onarım ve tadilatlarına başlanacak. Proje çerçevesinde, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş da üç evin onarım bedelini kendisi karşılayacak.

Proje çerçevesinde tadilatı yapılacak evler, engelli ve yaşlılar başta olmak üzere, dul ve yetimlerin yaşadığı, düzenli geliri olmayan ailelerin yaşamlarını sürdürmeye çalıştığı hanelerden belirlendi. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) acil durumlarda yardım, mültecilerin yeni bir ülkeye yerleştirilmesi, gönüllü geri dönüşlere destek, göçmen sağlığı, para gönderme ve yasal göç seçeneklerinin desteklenmesi gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Eyyübiye Belediyesi ile IOM işbirliğinde yürütülen "Mutlu Evler Huzurlu Hayatlar" projesi çerçevesinde, Şanlıurfa'da zor şartlar altında yaşamak zorunda kalan mülteci aileler de yer alıyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da 180 aile mutlu bir eve kavuşacak - Son Dakika

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