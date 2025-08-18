Şanlıurfa\'da Akraba Aileler Arasındaki Kan Davası Barışla Son Buldu

Şanlıurfa'da akraba olan iki aile arasında yaklaşık 7 yıl önce başlayan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığı husumet barışla son buldu.

Şanlıurfa'da, Acem aşiretine mensup Şeker aileleri arasında 2019 yılında yaşanan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Olayın kan davasına dönüşmemesi için Şanlıurfa'nın önde gelenleri büyük çaba harcadı. Yaklaşık 7 yıl boyunca taraflar ikna edilmeye çalışıldı. Her iki tarafla görüşen ilin önde gelenleri, sonunda barışı sağlamayı başardı.

Kan davasına dönüşmeden sonuçlandırıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Süleymaniye Millet Bahçesi sosyal tesislerinde düzenlenen barış buluşmasına, aşirete mensup yüzlerce kişi katıldı. Dualar, salavatlar ve Kur'an-ı Kerim okunması eşliğinde gerçekleştirilen törende, Şeker ailesinin fertleri sembolik olarak Kur'an'ı Kerim'in altından geçerek barıştı.

Barışa öncülük eden kentin önde gelenlerinden Emin Yetim, "Acem aşiretinin barışına dost ve akrabalarımızla birlikte şahitlik etti. Yakın akraba olan iki aile arasında yaklaşık 7 yıldır devam eden bir kan davasıydı. 2019 yılında yaşanan tatsız olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi ise yaralanmıştı. Daha önce de dost ve akrabalarımız araya girdiler ve çok şükür bir aşamaya kadar getirdiler ama netice elde edemediler. Biz Acem, Mersavi, Canbeg aşiretleri hep bir arada yaşarız, hepimiz akrabayız. Biz devreye girdik, iki taraf da bizi kırmadı. Büyüklerimiz de bize yardımcı oldu. Çok şükür barışı sağladık. Bunda emeği geçen büyük, küçük herkesten Allah razı olsun. İnşallah bir daha böyle tatsız olaylar yaşanmaz" diye konuştu. - ŞANLIURFA