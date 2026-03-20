Şanlıurfa'da Ramazan Bayramı namazı için binlerce vatandaş Balıklıgöl Platosu'ndaki camilere akın etti.
Şanlıurfa'da Ramazan bayramı dolayısıyla başta Balıklıgöl'de Paltosunda bulunan Halil-ür Rahman (Dergah) Camisi olmak üzere kent merkezindeki camiler vatandaşların akınına uğradı. Sabah erken saatlerden itibaren camileri dolduran vatandaşlar saf tutmaya başladı. Kılınan namazın ardından vatandaşlar, il protokol üyeleri ile bayramlaştı. - ŞANLIURFA
Son Dakika › Yerel › Şanlıurfa'da Bayram Namazı Yoğunluğu - Son Dakika
