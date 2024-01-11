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Şanlıurfa'da binlerce kişi Regaip Kandili'nde Dergah Camisi'ne akın etti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da binlerce kişi Regaip Kandili'nde Dergah Camisi'ne akın etti

Şanlıurfa'da üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla binlerce vatandaş, Balıklıgöl platosunda yer alan Dergah Camisi'ne akın etti. Dergah Camisi'nde yapılan Regaip Kandili programında yatsı namazı öncesi vaaz verildi ve dualar edildi. Program sonrası vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikram edildi.

Şanlıurfa\'da binlerce kişi Regaip Kandili\'nde Dergah Camisi\'ne akın etti
11.01.2024 - 20:04,  Güncelleme: 20:07
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Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla binlerce vatandaş, Balıklıgöl platosunda yer alan Dergah Camisi'ne akın etti.

Şanlıurfa'da üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla binlerce vatandaş, Balıklıgöl platosunda yer alan camilere akın etti. Yoğunluğun yaşandığı Dergah Camisi'nde Regaip Kandili programında yatsı namazı öncesi vaaz verildi. Şehre ilçelerden ve çevre illerden gelen vatandaşlar, kılınan yatsı namazının ardından okunan dualara "amin" dedi. Namaz sonrası İl Müftülüğü tarafından Mevlidi Şerif programı düzenlendi. Program sonrası Eyyübiye Belediyesi ve çeşitli dernekler tarafından vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikram edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da binlerce kişi Regaip Kandili'nde Dergah Camisi'ne akın etti - Son Dakika
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