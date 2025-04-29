Şanlıurfa'da Çocuk Şenliği: Kırsaldan Gelen Çocuklara Unutulmaz Bir Gün

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Cumhuriyet Parkında düzenlenen Çocuk Şenliği, kırsal bölgelerden gelen çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde, UNICEF Türkiye, Habitat Derneği, Türkiye Kalkınma Vakfı, Hayata Destek Derneği ve ÖGEM (Şanlıurfa MEM Öğretmen Gelişim ve Eğitim Merkezi) iş birliğiyle düzenlenen çocuk şenliği, Cumhuriyet Parkında yoğun katılımla gerçekleşti.

Etkinlik, özellikle kırsal mahalleler ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara yönelik olarak düzenlendi. Gün boyu süren şenlikte yüzlerce çocuk doğayla, bilimle ve teknolojinin sunduğu fırsatlarla buluştu. Renkli etkinlik alanlarında çocuklar bir yandan becerilerini konuştururken, bir yandan da öğrenmenin ne kadar eğlenceli olabileceğini tecrübe etti.

Çocuklar, tohum topları yaparak doğaya katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşarken, yüz boyama stantlarında eğlenceli anlar geçirdi. 3D kalemlerle kendi hayallerindeki objeleri tasarlayan çocuklar, robotları kodlayarak teknolojinin temel kavramlarıyla tanıştı.

Etkinliğin en ilgi çeken bölümlerinden biri ise arttırılmış gerçeklik gözlükleri ile sunulan yapay zeka deneyimi oldu. Habitat Derneği'nin "Yapay Zeka Yıldızları" projesi kapsamında kurulan atölyede çocuklar, sanal bir atmosferde farklı dünyaları keşfederek, ileri teknolojilerle neler başarabileceklerini görme fırsatı buldu.

Farkındalık ve empati kazandıran bir deneyim

Şenlik yalnızca eğlenceli vakit geçirmekle kalmadı; çocuklara çevre bilinci, sürdürülebilirlik, empati ve toplumsal duyarlılık konularında da farkındalık kazandırdı. Etkinliğe katılan çocuklar, böylesine kapsamlı ve öğretici bir organizasyonu düzenlediği için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurumlara teşekkür etti. Habitat Derneği Yapay Zeka Yıldızları Proje Yöneticisi Mehmet Şerif Esin ise, bu tür etkinliklerle çocukların teknolojiye olan ilgisini artırmayı, onları geleceğin dünyasına hazırlamayı hedeflediklerini söyledi. - ŞANLIURFA