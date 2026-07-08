Şanlıurfa'da Dilencilik Denetimleri Başarıyla Sürüyor

Şanlıurfa şehir merkezinde özellikle turizm yoğunluğunun yaşandığı Balıklıgöl-Dergah Platosu ve çevresindeki bölgelerde yaşanan dilencilik ve hanutçuluk faaliyetlerine karşı Şanlıurfa Valiliği tarafından başlatılan denetim çalışmaları devam ediyor. Valiliğin koordinasyonu altında oluşturulan komisyon tarafından kesintisiz olarak sürdürülen denetimler sonuçlarını vermeye başladı. Söz konusu bölgelerde önceden sıklıkla rastlanan ve istenmeyen görüntülere yol açan dilencilik ve hanutçuluk yapan kişilerin varlığı son dönemde dikkat çekmiyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre 2026 yılı başından itibaren gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında dilencilik yaptığı tespit edilen 343, hanutçuluk yaptığı tespit edilen 27 olmak üzere toplam 370 kişi hakkında idari işlem gerçekleştirildi.

Kabahatler Kanununun 32'nci maddesine göre 3 bin 705 TL idari para cezası uygulanan kişilerin 316'sı Türk vatandaşı, 54'ü ise yabancı uyruklular. İdari yaptırım uygulanan kişilerin 198'i yetişkin, 31'i 15-17 yaş arasında çocuk, 141'i ise çocuk yaştaki bireylerden oluşuyor. Çocuk yaştakiler için aileleri hakkında idari yaptırım uygulanırken, ayrıca 13 çocuğun ailesi hakkında Aile Hukukundan Kaynaklı Yükümlülüğün İhlali suçu kapsamında adli işlem gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa'nın turizme açılan bir şehir olarak yönünü sadece Türkiye'ye değil, dünyaya çevirdiğini, bu yaklaşımla şehrin her yönden huzur ve esenlik içinde olması gerektiğini belirterek bu çerçeveye uygun olmayan ve yasal olarak gerçekleştirilmesi mümkün olmayan hiçbir faaliyete izin vermeyeceklerini ifade etti. Denetimlerin kesintisiz olarak süreceğini söyleyen Şıldak, vatandaşlarımızı rahatsız eden bu tür davranışların bundan sonra Şanlıurfa'da zemin bulamayacağını ve Şanlıurfalıların yapılan çalışmalardan son derece memnun olduklarını dile getirdi. - ŞANLIURFA