Şanlıurfa\'da Doğa Yürüyüşü ile Uyuşturucuya Dikkat

Şanlıurfa'da düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliği, madde bağımlılığıyla mücadele ve akran zorbalığının önlenmesine dikkat çekmek amacıyla Halfeti ve Rumkale'de gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'da bir grup doğasever, bu kez madde bağımlılığıyla mücadele ve akran zorbalığının önlenmesine dikkat çekmek amacıyla yürüdü. Toplam 70 kişiden oluşan ekip, yürüyüşe Rumkale'ye yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Kamışlı Mahallesi'nden başladı. Saat 11.00'de başlayan yürüyüş, Fırat Nehri kıyısı boyunca uzanan zorlu parkurun ardından saat 17.00'de Rumkale'de tamamlandı. Etkinliğe öğretmenler, mühendisler, doktorlar, hemşireler, emekli kamu çalışanları, özel sektör temsilcileri, ev hanımları ve üniversite öğrencileri katılım sağladı.

Parkur boyunca dik yamaçlar ve zor geçiş noktaları katılımcıları zorladı. Ancak ekip, dayanışma ve disiplin içerisinde hareket ederek parkuru güvenli şekilde tamamladı. Yürüyüş sırasında kısa molalar verildi, kültürel birlikteliği pekiştirmek amacıyla halaylar çekildi ve türküler söylendi. Rumkale, tarihi dokusu ve eşsiz manzarasıyla bölgenin önemli turizm destinasyonları arasında yer alıyor.

Yürüyüşe katılan doğaseverlerden Sümmeye Demir Kaya, "Şehrin stresi, kaygısı çoktur. Bu stres ve kaygıdan dolayı maalesef gencecik çocuklarımız, gencecik evlatlarımız da bu stresin içinde eriyip gidiyorlar. Madde bağımlısı bireylerin aynı şekilde akran zorbalığının akran nezaketine dönüşebilmesi için herkesi bu yürüyüşlere davet ediyoruz" dedi.

Doğasever Hediye Çetin, "Bu yürüyüşümüzün amacı çocuklarımıza uyuşturucudan uzak tutmak evet arkadaşlar gelin sizler de bizim gibi bu daha yürüyüşüne katılın ve tamamen doğanın bize kattığı güzel enerjileri ve mutluluğu görün. Uyuşturucudan uzak duralım" şeklinde konuştu.

Doğasever Gizem Coşgun, "Rumkale ve Kral Kızı Mağarasına yürüdüğümüz bu parkur oldukça keyifli geçiyor. Hem hem sağlık açısından hem sosyalleşme açısından hem de bu pazar gününü güzel değerlendirmek açısından çok verimli geçti. Bundan sonraki etkinlikleri heyecanla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Dağcılık İl Temsilcisi İbrahim Halil Parmaksız ise etkinliğin yalnızca sportif değil, sosyal bir mesaj taşıdığını vurgulayarak, "Bu günkü yürüyüşümüzün amacı uyuşturucuyla mücadele kampanyasına destek olmak için gerçekleştirildi. Gençlerimizi uyuşturucu bataklığında kaybetmek istemiyoruz. Gençlerimizi aramızda doğada, aramıza bekliyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA