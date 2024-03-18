Şanlıurfa\'da elektrik direğinde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Şanlıurfa'da korkutan yangın

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da elektrik direğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altın alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesinde meydana geldi. Dün akşam saatlerinden itibaren kentte etkili olan sağanak yağış, beraberinde olumsuzlukları da getirdi. Yağışın etkisiyle ıslanan elektrik panosu, bir anda alev almaya başladı. Yanan elektrik direğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Mahallede bir süre kesilen enerji, arızanın giderilmesiyle tekrar verilmeye başlandı.

Mahalle sakinleri, yangını büyümeden kontrol altına alan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.