Şanlıurfa'da Eşekle Koyun Terbiyesi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Eşekle Koyun Terbiyesi

05.07.2026 13:15
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Besici Sedat Uçak, kuzuları eşeğin peşinden ayrılmamaları için biberonla besliyor.

Şanlıurfa'da bir besicinin koyun sürüsünü yönetmek için uyguladığı yöntem görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Viranşehir ilçeleri sınırında bulunan Karatepe Kırsal Mahallesi'nde, besici Sedat Uçak'ın uyguladığı yöntem görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Besici, kuzuların sürü bilinciyle hareket etmesini sağlamak amacıyla eşeğin üzerine özel bir biberon düzeneği kurdu.

Eşeğe bağlanıyorlar

Besici Sedat Uçak, kuzuların sürüden kopmasını önlemek ve disiplini sağlamak için geliştirdiği bu ilginç yöntemde, biberonları eşeğin sırtına monte ediyor. Sütü doğrudan bu biberonlardan emen kuzular, aradaki bağın etkisiyle eşeğin peşinden ayrılmıyor. Küçük yaşta bu şekilde beslenen kuzular, yetişkinliğe eriştiklerinde dahi eşeğin peşinden bir an olsun ayrılmıyor.

Sürü psikolojisini yönetiyor

Kuzuların eşeğin peşinden ayrılmaması, sürünün geri kalanını da etkiliyor. Eşekle birlikte hareket eden sürü, otlaklarda çok daha kontrollü bir şekilde ilerliyor.

Yıllardır süregelen bu geleneksel yöntemin çobanlık işini kolaylaştırdığını belirten Sedat Uçak, "Kuzuları daha ufakken annelerinden alıyoruz. Bir yıl boyunca hiçbir koyun görmeyecek şekilde eşeğe bağladığımız biberonlarla besliyoruz. Eşekle beraber yetiştiriyoruz. Bunlar büyüyünce koyunların arasına aldığımızda hiçbir yere gitmiyorlar, sadece eşeği takip ediyorlar. Yeğenim geçenlerde eşekle suya girdi, kuzular da arkasından girdi. Şimdi ayırsak da ayrılmıyorlar. Eşeği hem annesi hem de babası sanıyorlar. Koyunlar normalde durmaz ama eşeği bağladığımızda yanından ayrılmıyorlar. Başkalarının ekinlerine girmiyorlar" dedi.

Bunu Suriyelilerden öğrendiklerini söyleyen Şeref Uçak ise "Yaklaşık 3 yıldır böyle yapıyoruz. Koyunlar eşeği bırakmıyor. Büyüdüklerinde de böyle olacak. Eşeğin peşinden ayrılmıyorlar. Eşek nereye giderse sürü de peşinden gider, başka yere gitmez. Bunun için yapıyoruz" diye konuştu.

Eşekten düşmekten son anda kurtuldu

Kuzuları araziye götürmek için eşeğe binen küçük bir çocuk ise düşmekten son anda kurtuldu. Eşeğin aniden huysuzlaşarak zıplayıp kaçması üzerine büyük bir tehlike yaşayan çocuk düşmekten son anda kurtuldu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da Eşekle Koyun Terbiyesi - Son Dakika

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