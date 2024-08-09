Şanlıurfa'da Filistin Dayanışma Marketi açıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Filistin Dayanışma Marketi açıldı

Şanlıurfa\'da Filistin Dayanışma Marketi açıldı

Şanlıurfa'da 8 arkadaşın ortaklaşa açtığı Fidam Boykot AVM'nin (Filistin Dayanışma Marketi) 9'uncu ortağının Filistin halkı olduğu öğrenildi. Market gelirinin bir kısmı Filistin'e gönderiliyor.

09.08.2024 14:42
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Şanlıurfa'da 8 arkadaşın ortaklaşa açtığı Fidam Boykot AVM'nin (Filistin Dayanışma Marketi) 9'uncu ortağının Filistin halkı olduğu öğrenildi. Market gelirinin bir kısmı Filistin'e gönderiliyor.

Şanlıurfa'da bir araya gelen 8 arkadaş, Gazze'de soykırım uygulayarak çoluk çocuk demeden on binlerce sivili katleden İsrail'in mallarını boykot etmek için Filistin Dayanışma Marketi (FİDAM) Boykot AVM'yi açtı. İsrail mallarının satışının yapılmadığı market, vatandaşların da ilgisini gördü.

"Vicdani bir tepki ortaya koymak zorunda kaldık"

Marketi açmaktaki amaçlarını açıklayan ortaklardan Cengiz Rağbetli, "Boykot marketin hikayesi şu şekilde. Biliyorsunuz İsrail'in Filistin'e başlatmış olduğu zulme karşı, insanlık suçuna karşı bir vatandaş olarak vicdani bir tepki koymak zorunda kaldık. Biz arkadaşlarla bir araya gelip bu konuda ne yapabiliriz, elimizden ne gelir diye düşündük. Vatandaş olarak elimizden gelen, yapabileceğimiz en iyi şey boykot yapmak fakat boykotu bireysel olarak değil, topluma bir mesaj olarak nasıl verebiliriz, bunu uygulamada nasıl yapabiliriz, bunu bir işletme olarak nasıl faaliyete geçirebiliriz diye kafa yorduk. Arkadaşlarla bir araya gelip Boykot AVM adı altında, Türkiye'de ilk defa ismi boykot olan bir market faaliyete geçmiş oldu" dedi.

En büyük silah ekonomi

Günümüzde ekonomilerin en büyük silah olduğunu söyleyen Cengiz Rağbetli, "Biz de böyle bir şey yaparak kendi ülkemizin ekonomisine, milli üretime destek sağlayacağımızı düşündük. Kendimiz ürettiğimiz şeyi kendimiz tüketiyoruz. Bu gün hiçbir yere bağlı kalmak zorunda değiliz, bağımlı olmak zorunda değiliz. Şu anda yerli üretimi yapılan her şey mevcut. Vatandaş olarak gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilecekleri, ellerinde liste ile gezmeyecekleri, hangisi boykotlu, hangisi değil düşüncesine kapılmadan alışveriş yapabilecekleri bir ortam oluşturduk. Bu konuda inşallah Türkiye geneline de yayılacağız. Böyle bir düşüncemiz var. Vatandaşımızın bu konudaki duyarlılığı, bize destekleri doğru yolda olduğumuzu gösteriyor ve bizi çok mutlu ediyor" ifadelerine yer verdi.

Ürün seçimi süzgeçten geçiyor

Ürün tedarikinde bir ekip çalışması yaptıklarını belirten Cengiz Rağbetli, "Ürünler bir süzgeçten geçiyor. Şüphe dahi teşkil eden ürün olursa mağazamıza sokmuyoruz. Çok ince eleyip sık dokuyoruz. Buraya gelen her vatandaş gönül rahatlığıyla sepetini doldurabilir" şeklinde konuştu.

"Aslında biz 9 ortağız"

Market gelirinin bir kısmının Filistin'e gönderilmesine vurgu yapan Rağbetli, "Burayı biz 8 gönüllü arkadaşla bir araya gelip kurduk. Aslında biz 9 ortağız. Bizim 9'uncu ortağımız Filistinli kardeşlerimiz. Burada elde ettiğimiz gelirin belli bir kısmı Filistinli kardeşlerimize bağışlanıyor" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Filistin, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da Filistin Dayanışma Marketi açıldı - Son Dakika

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