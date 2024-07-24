Şanlıurfa'da fırıncılar Halk Ekmek Fabrikası'nı protesto etti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da fırıncılar Halk Ekmek Fabrikası'nı protesto etti

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde fırıncılar, Belediye tarafından kurulan Halk Ekmek Fabrikası'nı protesto etmek amacıyla bugün fırınlarını açmadı. Suruç Belediyesi Eş Başkanı Ayten Kaya, fırıncıların halkı mağdur etmemeleri gerektiğini belirtti.

24.07.2024 11:44  Güncelleme: 11:48
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(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde fırıncılar, Belediye tarafından kurulan Halk Ekmek Fabrikası'nı protesto etmek amacıyla bugün fırınlarını açmadı. Suruç Belediyesi Eş Başkanı Ayten Kaya, "Bizim üretim sayımız maksimum 6 bin adettir. Bu sayının üzerine gelmiş olsaydı o zaman fırıncı kardeşlerimize hak verirdi. Ancak 103 bin nüfuslu ilçemiz için bu sayı çok cüzi bir sayıdır. Fırıncı kardeşlerimiz halkı daha fazla mağdur etmesinler" dedi.

Suruç Belediyesi, dar gelirli vatandaşlar için Halk Ekmek Fabrikası kuruldu. Günlük 6 bin ekmek üretilerek, Belediyenin belirlediği noktalarda 5 liradan satışa sunuldu.

İlçedeki fırıncılar, Halk Ekmek Fabrikası'nı protesto etmek amacıyla iş yerlerini açmadı.

Suruç Belediyesi Eş Başkanı Ayten Kaya, halk ekmeğin seri üretimine devam edildiğini belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"Bugün ilçemizde faaliyet gösteren fırıncılar kepenk kapatarak halkımızı mağdur ediyor. Özellikle lokantacılar sabah büyük bir mağduriyetle karşı karşıya kaldılar. Biz hiçbir zaman insanlarımızla aramızda bir sorun olsun istemeyiz. Halkımızın talepleri doğrultusunda halk ekmek uygulamamızı faaliyete geçirdik. Bizim üretim sayımız maksimum 6 bin adettir. Bu sayının üzerine gelmiş olsaydı o zaman fırıncı kardeşlerimize hak verirdi. Ancak 103 bin nüfuslu ilçemiz için bu sayı çok cüzi bir sayıdır. Fırıncı kardeşlerimiz halkı daha fazla mağdur etmesinler."

Şanlıurfa\'da fırıncılar Halk Ekmek Fabrikası\'nı protesto etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da fırıncılar Halk Ekmek Fabrikası'nı protesto etti - Son Dakika

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