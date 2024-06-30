Şanlıurfa'da gençler kendi açık hava sinemalarını kurdu

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yerel yönetimlerin yetersiz kalması gençleri kendi açık hava sinemalarını kurmaya itti. Daha önce Barış Pınarı Harekatında basın mensuplarının gözlem noktası olan tepe, açık hava sinemasına çevrildi.

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde yerel yönetimlerin yetersiz kalması gençleri kendi çözümlerini üretmeye itti. İlçede zaman geçirecek sosyal alan bulamayan gençler, daha önce Barış Pınarı Harekatı'nda basın mensuplarının gözlem noktası olarak kullandığı tepeyi, açık hava sinemasına çevirdi. Kepez Tepesi'ne ayaklı perde kuran gençler, projeksiyonla görüntü yansıtıp film izledi. Mangal yakıp çay da içen gençler, bazen de çay eşliğinde taş plakla müzik dinliyor.

Beraber açık havada sinema izlediklerini söyleyen Muhittin Polat, "Ceylanpınar Kepez Tepesi'ndeyiz. Arkadaşlarla birlikte yemek yapıp közde çay demledik. Beraber açık havada film izledik. Zamanımız çok güzel geçti" dedi.

Yemek yapıp film izlediklerini söyleyen Mahmut Karatop, "Arkadaşlarla beraber bir nevi burada açık hava sineması yaptık. Gerçekten burada çok güzel bir sosyal aktivite oldu. Yemeğimizi yapıyoruz, çayımızı yapıyoruz, oturup sohbet ediyoruz, filmimizi izliyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlar, terör tehlikesi nedeniyle Barış Pınarı Harekatı öncesi Suriye'nin Resulany kentini karşıdan gören Kepez Tepesi'ne gitmeye çekinirdi. Barış Pınarı Harekatı sırasında basın mensuplarının sürekli yayın yaptığı tepe, Suriye'nin kuzeyinin terörden arındırılmasıyla birlikte vatandaşların en fazla gittiği yerler arasına girdi. - ŞANLIURFA