Şanlıurfa'da Germuş Kilisesi'nin Bulunduğu Mahallede Yangın Çıktı

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(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'da Germuş Kilisesi'nin olduğu mahallede makilik alanda başlayan yangın, ağaçlık alana sıçradı. Yangına Orman Bölge ve İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Germuş Kilisesi'nin yer aldığı Germuş ve Göbeklitepenin bulunduğu Örencik Mahallesi alevlere teslim oldu. Akşam saatlerinde makilik alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

Vatandaşların ihbarıyla yangın bölgesine Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Otluk alanın tutuşmasıyla başlayan yangın ağaçlık alana sıçradı.

Germuş ve Örencik Mahallesinde başlayan yangın kentin birçok noktasında görülürken, söndürme çalışmaları devam ediyor.