Şanlıurfa'da İnan Ailesinin Sünnet Düğünü - Son Dakika
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Şanlıurfa'da İnan Ailesinin Sünnet Düğünü

Şanlıurfa\'da İnan Ailesinin Sünnet Düğünü

İhlas Haber Ajansı Şanlıurfa muhabiri Şinasi İnan'ın oğulları Muhammed Osman ve Fırat Ali için sünnet düğünü gerçekleştirildi. Düğün, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Aksoy ve diğer birçok davetlinin katılımıyla renkli bir şekilde gerçekleşti.

07.09.2024 15:21  Güncelleme: 15:22
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İhlas Haber Ajansı Şanlıurfa muhabiri Şinasi İnan'ın oğulları Muhammed Osman ve Fırat Ali için sünnet düğünü gerçekleştirildi.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen sünnet düğününe, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Aksoy, Karaköprü Belediye Başkan Vekili Remzi Lale, Başkan Yardımcısı Hasan Erik, Kültür İşleri Müdürü Vefa Alparslan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Reşat Uzun, Haliliye Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Hamdi Çiçek, Valilik Basın Müdürü İbrahim Madenli, çocukların kirvesi olan İhlas Haber Ajansı Birecik muhabiri Hüseyin Bozkurt, yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileri, gazeteciler ve İnan ailesinin yakınları katıldı.

Düğüne katılan davetliler, yenilen ikramların ardından orkestra ekibinin birbirinden güzel halay müzikleri eşliğinde gönüllerince eğlendi. Davul ve halaylarla gece saatlerine kadar devam eden sünnet düğünü renkli görüntülere sahne oldu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da İnan Ailesinin Sünnet Düğünü - Son Dakika

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