Haber: Abdulkadir ÇELİKCAN
(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Emine Kaya'nın ölümüne ilişkin eşi Mahmut Kurt tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri dün Eyyübiye ilçesine bağlı Şıh Maksut Mahallesi'nde bir kadının hayatını kaybettiği ihbarı üzerine olay yerine gitti.
Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin kamera incelemeleri, saha araştırmaları ve teknik çalışmalar sonucu, 4 çocuk annesi Emine Kurt'un kocası Mustafa Kurt tarafından öldürüldüğüne ilişkin deliller elde edildi.
Gözaltına alınan Mustafa Kurt, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Yerel › Şanlıurfa'da Kadın Öldürüldü, Eşi Tutuklandı - Son Dakika
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