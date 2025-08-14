Şanlıurfa'da Kur'an Kursu Öğrencilerine 700 Bisiklet Dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Şanlıurfa'da Kur'an Kursu Öğrencilerine 700 Bisiklet Dağıtıldı

Şanlıurfa\'da Kur\'an Kursu Öğrencilerine 700 Bisiklet Dağıtıldı
14.08.2025 14:43  Güncelleme: 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 4-6 yaş grubundaki Kur'an Kursu öğrencilerine 700 bisiklet dağıtarak çocukların mutluluğunu artırdı. Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, bisikletlerin manevi değerine dikkat çekti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 4-6 yaş grubundaki Kur'an Kursu öğrencilerine 700 bisiklet dağıtarak unutulmaz bir mutluluk yaşattı. Bisikletleri minik öğrencilere hediye eden Başkan Mehmet Kasım Gülpınar, "Minik ellerinde Kur'an-ı Kerim'i tutan, gönüllerinde iman sevgisi taşıyan çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeye bisikletlerle gülücük katıyoruz" diyerek projenin manevi değerine dikkat çekti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 4-6 yaş grubundaki Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik anlamlı bir bisiklet dağıtım programı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Sosyal Yardım Şube Müdürlüğü ile İl Müftülüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerine bisiklet dağıtım programı, İl Milli Eğitim Konferans Salonu'nda coşkulu bir katılımla gerçekleşti.

Programa, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Vali Yardımcısı Yakup Kılınçoğlu, İl Müftüsü Ramazan Tolan, Kur'an Kursu öğrencileri, velileri ve kurs hocaları katıldı. Program, Zeliha Ablak Kur'an Kursu öğrencilerinden Fatma Zehra Karadaş'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Minik öğrencinin okuduğu anlamlı Kur'an ayetleri, salondakilere duygusal anlar yaşattı.

Programda bir konuşma yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, minik öğrencilere seslenerek onların heyecan ve gayretlerini yürekten takdir etti. Gülpınar, "Minik ellerinde Kur'an-ı Kerim'i tutan, gönüllerinde iman sevgisi taşıyan, gözlerinde öğrenme heyecanı parlayan çocuklarımızla birlikteyiz. Onların yüzündeki gülümsemeye hediye ettiğimiz bisikletlerle birlikte gülücükler katıyoruz" dedi.

Başkan Gülpınar, konuşmasının devamında,"4-6 yaş grubunda Kur'an eğitimi alan yavrularımızın gösterdiği azim, disiplin ve başarı hepimiz için gurur kaynağıdır. Onlara takdim edeceğimiz bisikletler maddi birer hediye olabilir, ancak asıl değeri manevi anlamda taşıyorlar. Bu hediyeler, çocuklarımızın gayretini ödüllendirirken, yüreklerine 'Ben başarabilirim' duygusunu aşılayan önemli bir teşviktir. Bu güzel tablo, İl Müftülüğümüz ile Belediyemizin iş birliği ve dayanışmasının eseridir. Bu güçlü bağ, şehrimizin yarınlarını aydınlatacaktır" ifadelerine yer verdi.

Başkan Gülpınar'dan velilere ve eğitime vurgu

Başkan Gülpınar, ayrıca ailelerin eğitimdeki rolüne dikkat çekerek, "Eğitim ailede başlar. Çocuğun ilk öğretmeni annesi ve babasıdır. Sizlerin sabrı, ilgisi ve desteği olmasa, çocuklarımız bugün burada bu başarıyı gösteremezdi. Sizler hem onların kalbine hem de geleceğine dokunuyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Minik öğrencilere de seslenen Gülpınar, "Sizler bizim geleceğimiz, gözümüzün nuru, gönlümüzün umudusunuz. Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde büyüyen bir nesil, hem bu dünyada hem ahirette huzurun teminatıdır. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan da konuşmasında, İl Müftülüğü olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, bisiklet dağıtım projesine destek veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Minik öğrencilerden muhteşem gösteriler

Konuşmaların ardından, program minik Kur'an Kursu öğrencilerinin sema gösterisi, ayet ve hadis sunumu ile renklendi. Programdaki gösteriler, salondakiler tarafından takdirle karşılanırken, miniklerin manevi eğitimdeki başarıları da dikkat çekti. Program, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve protokol üyelerinin minik öğrencilere bisikletlerini teslim etmesiyle son buldu. Öğrencilerin mutlulukları ve yüzlerindeki gülümsemeler, programın en anlamlı anları oldu. Aldıkları hediyelerle büyük sevinç yaşayan çocuklar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür ettiler. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da Kur'an Kursu Öğrencilerine 700 Bisiklet Dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
CHP’li Özgür Erdem İncesu’dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar
“Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin“ diyen vatandaşın isyanı olay oldu "Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin" diyen vatandaşın isyanı olay oldu
Lampedusa açıklarında gemi faciası 20 kişi öldü, 20 kişi kayıp Lampedusa açıklarında gemi faciası! 20 kişi öldü, 20 kişi kayıp
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal Ekipler hemen el koydu Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal! Ekipler hemen el koydu
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı 26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
Özlem Çerçioğlu krizi sonrası CHP’den Aydın’a çıkartma Çok sert sözler Özlem Çerçioğlu krizi sonrası CHP'den Aydın'a çıkartma! Çok sert sözler
Çerçioğlu’na “Hakkımı helal etmiyorum“ dediği isimden yanıt var Çerçioğlu'na "Hakkımı helal etmiyorum" dediği isimden yanıt var
Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde deprem Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Çinli Robot, 100 metreyi 16,33 saniyede koşarak rekor kırdı Çinli Robot, 100 metreyi 16,33 saniyede koşarak rekor kırdı

14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e 1 milyon TL’lik dava
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 1 milyon TL'lik dava
13:18
Özgür Özel’in iddiaları sonrası Mücahit Birinci’den jet açıklama
Özgür Özel'in iddiaları sonrası Mücahit Birinci'den jet açıklama
13:04
Savcılık, Özel’in iddialarına yönelik soruşturma başlattı
Savcılık, Özel'in iddialarına yönelik soruşturma başlattı
21:10
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde play-off turuna yükseldi
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi
20:50
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
20:00
Erdoğan’ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
19:44
Özgür Özel’in Erdoğan’a yönelik sözlerine AK Parti’den sert tepki
Özgür Özel'in Erdoğan'a yönelik sözlerine AK Parti'den sert tepki
19:40
Eşinin cansız bedeniyle 1 hafta boyunca yaşadı
Eşinin cansız bedeniyle 1 hafta boyunca yaşadı
19:28
Trump’tan Alaska zirvesi öncesi Putin’e tehdit
Trump'tan Alaska zirvesi öncesi Putin'e tehdit
19:02
Yüksek İstişare Kurulu’nda toplantısı sonrası açıklama: Aileyi korumanın önemi ifade edildi
Yüksek İstişare Kurulu'nda toplantısı sonrası açıklama: Aileyi korumanın önemi ifade edildi
18:59
Özgür Özel’in Erdoğan’la ilgili sözlerine AK Parti’den sert tepki
Özgür Özel'in Erdoğan'la ilgili sözlerine AK Parti'den sert tepki
18:44
Murat Kurum açıkladı İşte Balıkesir depreminin bilançosu
Murat Kurum açıkladı! İşte Balıkesir depreminin bilançosu
18:19
Çinli Robot, 100 metreyi 16,33 saniyede koşarak rekor kırdı
Çinli Robot, 100 metreyi 16,33 saniyede koşarak rekor kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 14:45:42. #7.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Kur'an Kursu Öğrencilerine 700 Bisiklet Dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.