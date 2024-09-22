Şanlıurfa\'da Sağanak Yağış Zarar Verdi

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"Yüksel\'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'da aniden bastıran sağanak yağış, yolları göle çevirdi. Fıstık ağaçları ile tarladan toplanan mahsul ise zarar gördü.

Şanlıurfa'nın karaköprü, Bozova ve haliliye ilçeletinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak ve dolu yağışı nedeniyle fıstık ağaçları ve işçiler tarafından toplanan mahsul zarar gördü.

Tarlalar göle dönerken, kentte hakim olan yağışla birlikte yollarda da su birikintileri oluştu, araç sürücüleri ise zaman zaman zor anlar yaşadı.Yağış etkisi yer yer sürüyor.