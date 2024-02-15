Şanlıurfa'da Şiddetli Yağış Nedeniyle Ulaşım Aksadı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Şiddetli Yağış Nedeniyle Ulaşım Aksadı

Şanlıurfa'da yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle Çoban Deresi'nin taşması sonucu Şanlıurfa-Viranşehir kara yolu ulaşıma kapanmıştı. Ancak karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. Ayrıca, yağış nedeniyle ilk ve ortaöğretimde bir günlük ara verildi.

15.02.2024 12:15  Güncelleme: 12:17
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Şanlıurfa'da şiddetli olan sağanak yağış nedeniyle Çoban Deresi'nin taşması sonucu ulaşım sağlanamayan Şanlıurfa- Viranşehir kara yolu, kontrollü olarak trafiğe açıldı. Yağış nedeniyle ilk ve ortaöğretimde bir günlük ara verildi.

Aksaşm saatlerinde meydana gelen taşkın, Mardin'e ulaşımı sağlayan Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oldu. Şanlıurfa ve Viranşehir ilçe çıkışında önlem alan güvenlik güçlerinin, söz konusu yolu kullanmak isteyen araç sürücülerini alternatif yollara yönlendirildi.

Karayolları ekiplerinin yolda gerekli çalışmaları çalışmasının ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

OKULLAR 1 GÜN DAHA TATİL

Şanlıurfa'da sağanak yağış nedeniyle ilk ve ortaöğretimde bir günlük ara verildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sağanak yağış nedeniyle Perşembe günü okulların tatil edildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Şıldak, "İlimizde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle, tüm okullarımızda bulunan kırsal mahallelerimizde 15 Şubat Perşembe günü eğitime bir gün süre verilmiştir. Ayrıca kırsal mahallelerden ilçelerdeki okullarımıza taşınan aralıklar de bir gün izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

Şanlıurfa\'da Şiddetli Yağış Nedeniyle Ulaşım Aksadı
Kaynak: ANKA

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