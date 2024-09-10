Köpekten Kaçan Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
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Yerel

Köpekten Kaçan Çocuk Kurtarıldı

Köpekten Kaçan Çocuk Kurtarıldı

Şanlıurfa'da sokak köpeğinin kovaladığı çocuk araçların altında ezilmekten sürücülerin refleksi sayesinde son anda kurtuldu. Yüreklerin ağızlara geldiği o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

10.09.2024 11:21
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Şanlıurfa'da sokak köpeğinin kovaladığı çocuk araçların altında ezilmekten sürücülerin refleksi sayesinde son anda kurtuldu. Yüreklerin ağızlara geldiği o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Viranşehir Caddesi üzerinde yaşandı. Kaldırımda yatan sokak köpeklerini gören çocuk, yola çıkıp yanlarından geçmek istedi. Temkinli bir şekilde yürüyen çocuğu gören köpeklerden biri, yerinden kalkarak çocuğa saldırdı. Kopekten kaçan çocuk, can havliyle yola doğru kaçtı.

Sürücüler son anda durabildi

Yola fırlayarak yere düşen çocuk, seyir halindeki aracın altında kalmaktan, sürücünün refleksi sayesinde son anda kurtuldu. Ayağa kalkıp ezilmemek için kaçmaya çalışan çocuk, başka bir otomobilin altında ezilme tehlikesi de geçirdi. Çocuğu son anda fark eden sürücü, manevra yapıp hem çocuğun ezilmesinin önüne geçti hem de köpeğin üzerine gidip çocuktan uzaklaştırdı.

Çocuklar korku içinde sokağa çıkıyor

Küçük çocuğun kaçarak uzaklaştığı olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Sokağa çıkmaya korktuklarını söyleyen çocuklar, yetkililerden yardım isterken vatandaşlar da sokak köpeklerinin büyük bir tehlike oluşturduğunu belirtti.

Sokaktan geçmeye korktuğunu söyleyen Şura Çelik isimli çocuk, "Sokaktan her geçtiğimizde kopekler bize saldırıyor. Ondan dolayı çok korkuyoruz" dedi.

Hiçbir şey yapmamalarına rağmen köpeklerin kendilerine saldırdığını söyleyen Enes Kaya, korktuklarını dile getirdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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