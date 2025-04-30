Şanlıurfa\'da Trafik Denetimleri Artarak Devam Edecek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte ulaşım güvenliğini sağlamak amacıyla trafik polisleriyle personel servis araçlarına yönelik bir denetim gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile trafik polisleri, Evren Sanayi güzergahında personel servis araçlarını tek tek durdurarak denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, araçların çalışma karneleri, S plaka taşıyıp taşımadıkları ve belirlenen yasal güzergahlarda hizmet verip vermedikleri titizlikle incelendi.

Özellikle kırsal ilçelere kayıtlı olan ve sadece bu bölgelerde faaliyet göstermesi gereken bazı servis araçlarının, izinsiz şekilde kent merkezinde yolcu taşıdığı tespit edildi.

Kurallara aykırı şekilde şehir merkezinde çalışan bu araçlar hakkında gerekli tutanaklar tutuldu. Bu tür ihlallerin hem yolcu güvenliğini tehlikeye attığı hem de şehir içi ulaşımda düzensizliklere yol açtığı belirtildi. Denetimlerin amacının, hem vatandaşların güvenliğini sağlamak hem de yasal sınırlar içinde hizmet sunulmasını teşvik etmek olduğu vurgulandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, denetimlerin önümüzdeki günlerde de artarak devam edeceği ifade edildi. Ulaşımda düzeni ve güvenliği sağlamak adına vatandaşlardan da gördükleri usulsüzlükleri ilgili birimlere bildirmeleri istendi. - ŞANLIURFA