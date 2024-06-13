Şanlıurfa'da yapılan eşzamanlı operasyonda çok sayıda silah ve narkotik madde ele geçirildi - Son Dakika
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Yerel

Şanlıurfa'da yapılan eşzamanlı operasyonda çok sayıda silah ve narkotik madde ele geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kent merkezi ve ilçelerde gerçekleştirdikleri eşzamanlı operasyonlarda 27 kişiyi yakaladı. Yapılan aramalarda ise 25 gram esrar, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet piyade tüfeği, 2 adet tabanca, 210 adet mermi, 12 adet kılıç, hançer ve bıçak ile 16 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

13.06.2024 17:08
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Şanlıurfa'da jandarma tarafından kent merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen eşzamanlı uygulamalarda 27 şahıs yakalanırken yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ve narkotik madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kent merkezi ve ilçeleri kapsayan eşzamanlı bir uygulama gerçekleştirdi. Toplam 79 ekipten oluşan 313 personelle 83 noktada gerçekleştirilen uygulamalarda 2 bin 185 şahsın bilgileri sorgulandı. Sorgu sonucunda çeşitli suçlardan aranan 27 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 25 gram esrar maddesi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı,1 adet piyade tüfeği, tüfeğe ait 2 adet şarjör, 2 adet tabanca, tabancalara ait 2 adet şarjör, 210 adet mermi, 12 adet farklı boy ve ebatlarda kılıç, hançer ve bıçak ile 16 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da yapılan eşzamanlı operasyonda çok sayıda silah ve narkotik madde ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da yapılan eşzamanlı operasyonda çok sayıda silah ve narkotik madde ele geçirildi - Son Dakika
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