Şanlıurfa'dan Gazze'ye Yardım Tırları Gönderiliyor - Son Dakika
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Yerel

Şanlıurfa'dan Gazze'ye Yardım Tırları Gönderiliyor

Şanlıurfa\'dan Gazze\'ye Yardım Tırları Gönderiliyor

Ateşkes sonrası Şanlıurfa'dan Gazze’ye 12 yardım tırı gönderildi, ihtiyaçlar karşılanmaya devam ediyor.

27.01.2025 15:31
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İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin ardından Şanlıurfa'da toplanan insani yardım tırları Gazze'ye ulaşmaya devam ediyor.

Şanlıurfa İnfak Derneği, ateşkesin ardından geçen bir hafta içinde battaniye, gıda, un ve çadırdan oluşan 12 tır yardım malzemesini Gazze'ye göndermek üzere yola çıkardı. Yardımlar, Mısır'daki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaştırılacak.

Yapılan yardımlarla ilgili konuşan dernek başkanı Mehmet Ali Parlak, "Mazlum Gazze halkına yardım edebilmek adına hemen ateşkesin ardından harekete geçtik. Şu anda 7 tır malzememiz kapıda ve Allah'ın izniyle yarın içeri girecek. Gazzeli kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstermek için bu yardımlarımızı göndermeye devam ediyoruz. Şimdi de 2 tır battaniye, 2 tır un ve bir 1 çadır gönderiyoruz. Toplamda bir hafta içerisinde 12 tıra ulaştık. Oradaki kardeşlerimizin ciddi anlamda barınma, ısınma, yiyecek ve içeceğe ihtiyacı var. Bizler de bu ihtiyaçları karşılayabilmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Yardımlarımız bununla sınırlı değil. Şu anda çadırda kalmaya devam eden kardeşlerimize günlük 2 bin 500 kişilik yemek çıkarıyoruz. Aynı zamanda sağlık merkezimizde, kadın doğum, çocuk, ortopedi, genel cerrahi ve diş gibi çeşitli branşlarda ücretsiz sağlık hizmeti veriyoruz. Ayrıca, güneş enerjisiyle çalışan su kuyuları açıyoruz ve bölgedeki çocuklar için eğitim merkezleri kuruyoruz. Yardımlarımızı içeriden ve dışarıdan temin ederek, Gazze'deki tüm ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

Gazze Koordinatörü İdris Yurtçak da Kahire'deki çalışmalara dair bilgi vererek, "Bugün Kahire'deyiz, Gazze'ye yardımlar için buradayız. Şu anda 5 tır yola çıkmak üzere. 2 tır un, 2 tır battaniye ve 1 tır çadır gönderiyoruz. Ayrıca burada hastanelerde tedavi gören 115 bin yaralı Gazze sakinine de yardımda bulunduk. Yardımlarımızı onlara ulaştırarak, yaşamlarını biraz olsun kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Yardımlarını bizlere ulaştıran tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şanlıurfa'dan Gazze'ye Yardım Tırları Gönderiliyor - Son Dakika

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