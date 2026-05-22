Şanlıurfa merkezli sahte rapor operasyonu: 38 kişi tutuklandı
22.05.2026 16:18
Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, sağlam kişilere “askerliğe elverişli değildir” şeklinde sahte sağlık raporu düzenlediği belirlenen suç yapılanması çökertildi. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 44 şüpheliden 38’i tutuklanırken, 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Şanlıurfa merkezli yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, sahte sağlık raporu düzenleyerek haksız kazanç elde ettiği değerlendirilen suç yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü planlı çalışmalar sonucunda, engelli bireyleri sağlık kurulundan geçirerek sağlam kişiler adına “askerliğe elverişli değildir” raporu düzenlendiği tespit edildi. Şüphelilerin, sahte raporlar üzerinden organize şekilde faaliyet yürüttüğü ve bu yöntemle maddi kazanç sağladığı değerlendirildi. Soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Şanlıurfa merkezli soruşturma kapsamında İstanbul, Kahramanmaraş, Trabzon, Mersin, Gaziantep ve Muğla’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 18 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenen baskınlarda çok sayıda adrese operasyon yapılırken, toplam 44 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin uzun süredir teknik ve fiziki takip yürüttüğü öğrenilirken, operasyon kapsamında çeşitli dijital materyal ve belgelere de el konulduğu belirtildi. Yetkililer, operasyonun sahte sağlık raporu düzenleyen organize yapıya yönelik önemli bir çalışma olduğunu ifade ederken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

SAĞLAM KİŞİLER İÇİN SAHTE “ASKERLİĞE ELVERİŞSİZDİR” RAPORU DÜZENLENDİ

Soruşturma kapsamında suç yapılanmasının, engelli bireyleri sağlık kuruluna sokarak onların üzerinden sağlam kişiler adına sahte sağlık raporu çıkardığı belirlendi. Hazırlanan raporların özellikle “askerliğe elverişli değildir” ibaresi taşıdığı ve bu yöntemle bazı kişilerin askerlik hizmetinden muaf tutulmaya çalışıldığı iddia edildi. Yetkililer, sahte sağlık raporlarının hem kamu kurumlarını zarara uğrattığını hem de resmi belgede sahtecilik kapsamında ciddi suç unsuru oluşturduğunu vurguladı.

38 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 44 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 38’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiği öğrenildi. Güvenlik kaynakları, soruşturmanın yeni gözaltılar ve farklı bağlantılar yönünden genişletilerek sürdürüldüğünü açıkladı. Yetkililer, kamu kurumlarını hedef alan sahtecilik ve organize suç yapılanmalarına karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Haber: Ali Karademir

