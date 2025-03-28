Şanlıurfa\'ya 25 Yeni Otobüs Geliyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla 25 yeni otobüsü kentte kazandırdı.

Mehmet Kasım Gülpınar, başkanlığındaki Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, son yıllarda hızla gelişen ve büyüyen Şanlıurfa'da, ulaşım alanında yaşanan sorunları çözmek adına önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Gülpınar'ın daha önce müjdesini verdiği 25 yeni otobüsün alım ihalesi gerçekleştirildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Urfa Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan ihale sonucu, 25 adet 12 metrelik yeni otobüs satın alındı. 2025 model olan bu otobüsler, modern tasarımları ve çevre dostu özellikleriyle dikkat çekiyor. Yeni otobüsler, Şanlıurfa'ya getirildikten sonra Urfa Ulaşım A.Ş.'nin araç garajına yerleştirildi. Ramazan Bayramı'ndan sonra özellikle yüksek yolcu yoğunluğuna sahip bölgelerde ve yeni güzergahlarda hizmet vermeye başlayacak olan 25 yeni otobüs ile Urfa Ulaşım A.Ş.'nin mevcut otobüs sayısı 458'den 473'e çıkmış olacak.

Bu yeni otobüsler, yalnızca konforlu ve çevre dostu olmakla kalmayacak, aynı zamanda toplu taşıma hizmetlerinin kalitesini artırarak, Şanlıurfa halkının ulaşım konusunda yaşadığı zorlukları da en aza indirecek.

Bu arada Urfa Ulaşım A.Ş. bünyesindeki otobüsler ile günlük ortalama 225 bin yolcu taşınıyor. - ŞANLIURFA