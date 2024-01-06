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Şans Oyunlarına Getirilen Vergi İndirimi Eleştirildi - Son Dakika
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Şans Oyunlarına Getirilen Vergi İndirimi Eleştirildi

BES Samsun Şube Başkanı Tuluk, şans oyunlarına getirilen vergi indirimine ilişkin yapılan düzenlemenin, diğer temel ihtiyaçlara yapılan zamlarla çeliştiğini ve hükümetin vatandaşlara nasıl baktığını gösterdiğini belirtti. Tuluk, vergi indirimlerinin yerine bilim, sağlık, eğitim ve adalet gibi alanlarda iyileştirmeler yapılması gerektiğini vurguladı.

06.01.2024 - 10:54,  Güncelleme: 11:00
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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

BES Samsun Şube Başkanı Tuluk, şans oyunlarına getirilen vergi indirimine ilişkin "Yeni yılda barınmaya, eğitime, ulaşıma, sağlığa, kısaca her şeye zam gelirken, şans oyunlarında yüzde 50'lik bir indirim yapılması, bizi yönetenlerin bize nasıl baktığını ve değer verdiğini göstermektedir" dedi.

KESK'e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) Samsun Şube Başkanı Yılmaz Tuluk, şans oyunlarına getirilen vergi indirimine ilişkin açıklama yaptı. Tuluk, şunları söyledi:

"BİZLERİ ŞANSA OYUNLARINA MAHKUM ETMEYİN"

"8003 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 6. maddesinin 4. fıkrasındaki şans oyunları vergi oranları; spor müsabakalarına dayalı bahislerde yüzde 10'dan yüzde 5'e, at yarışlarında yüzde 14'den yüzde 7'ye, diğer şans oyunlarında ise yüzde 20'den yüzde 10'a indirildi. Bu düzenleme 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Yeni yılda barınmaya, eğitime, ulaşıma, sağlığa, kısaca her şeye zam gelirken, şans oyunlarında yüzde 50'lik bir indirim yapılması, bizi yönetenlerin bize nasıl baktığını ve değer verdiğini göstermektedir. Ülkemizde resmi enflasyon yüzde 64,77 olarak belirlense de bağımsız kurumlar gerçeğin bu oranın iki katı olduğuna işaret ediyor. Çalışanların ve emeklilerin ücretleri ise TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyona göre belirleniyor. Dolayısıyla TÜİK'in eli ile emekçilerin maaşlarının yarısı elinden alınıyor. TÜİK'in yüzde 64,77'lik enflasyon verisinin aksine ENAG'a göre enflasyon yüzde 127.21, sendikamızın araştırması BES-AR'a göre yüzde 108.51, yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 116.94'dür. Enflasyon oranları arasında açılan bu makas, ülkemizdeki kamu emekçileri ve emeklilerin cebinden çalınan geliri ifade ediyor. Samsun Büro Emekçileri Sendikası olarak, geleceğimiz olan çocuklarımızı, geçinemeyen emeklileri, kira, yol, yemek yardımı alamayan kamu emekçilerini zorla şans oyunlarına zorlayan bu düzene dur diyoruz. Bizleri şans oyunlarına mahkum etmeyin. Bilim, sağlık, eğitim, adalet sağlayın. Şans oyunlarından indirdiğiniz vergileri; bizlerin vergilerinden, kiralarından, ulaşımından, barınmasından da vergi indirimi yaparak hayatlarımızı kolaylaştırın."

Şans Oyunlarına Getirilen Vergi İndirimi Eleştirildi
Kaynak: ANKA
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Samsun, Yerel, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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