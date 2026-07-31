Santral Rampası’nın iki yönü de trafiğe kapatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesinde yer alan Gazanfer Bilge Bulvarı'nda (Santral Rampası) gerçekleştirilecek üstyapı imalat çalışmaları kapsamında geçici trafik düzenlemesine gitti.

Mevcut çalışmalar nedeniyle bugüne kadar kontrollü olarak sadece iniş yönünde sağlanan trafik akışı, kapsamlı üstyapı çalışmaları gerekçesiyle her iki yönde de ulaşıma kapatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 31 Temmuz Cuma günü itibarıyla başlayan çalışmaların 10 Ağustos Pazartesi günü saat 05.30'a kadar sürmesi planlanıyor.

Çalışma süresince sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları tercih etmeleri, yol üzerindeki trafik işaretlerine ve saha ekiplerinin yönlendirmelerine dikkat etmeleri gerektiği bildirildi.