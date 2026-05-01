Sapanca\'da engelli araç şarj istasyonu kuruldu

01.05.2026 13:45  Güncelleme: 13:46
Sakarya'da akülü tekerlekli sandalye kullanan engelli bireylerin şehir içi ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Adapazarı, Erenler ve Serdivan'ın ardından Sapanca ilçesinde de araç şarj istasyonunu hizmete sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğünce kent genelinde engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin yürüttüğü proje kapsamında, akülü tekerlekli sandalye kullanan vatandaşların araçlarını şarj edebilmeleri için Sapanca Engelsiz Kafe önüne yeni bir istasyon yerleştirildi. Daha önce Erenler, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde hizmete giren istasyonlarla birlikte kent genelindeki şarj noktalarının sayısı artırıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

