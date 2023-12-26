Sapanca\'da Yapılan Toplantıya Büyük İlgi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sapanca İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Sapanca'da son bir ayda 500 üye ve istişare toplantısına katıldı. Konuşmasında Sapanca'nın gelişimine dikkat çeken Yüce, "Sapanca yeşili, mavisi ve doğal güzellikleriyle gerek şehrimiz gerekse bölge için oldukça önemli bir potansiyel içeriyor. Bizler de bu potansiyelin farkında olarak Sapanca ilçemize altyapı, üstyapı, sosyal donatı alanları ve tarımsal alanda birçok yatırım gerçekleştirdik" diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sapanca İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Sapanca'da son bir ayda 500 üye ve istişare toplantısına katıldı. Oldukça coşkulu geçen programa, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Şafak Başoğlu, İlçe Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve çok sayıda parti üyesi katıldı. Gecede konuşma yapan Başkan Yüce, özelde Sapanca genelde ise tüm Sakarya'da gerçekleştirilen altyapı, üstyapı, sosyal ve tarımsal projelere vurgu yaptı.

"Sapanca'yı her zaman evimiz gibi görüyoruz"

Konuşmasında Sapanca'nın her zaman farklılığını ortaya koyduğunu ifade eden Başkan Yüce, "Sapanca bu gece olduğu gibi her zaman bir başka. Bizler bu farklılığı ve coşkuyu ne zaman olsa burada hissediyoruz. Kendimizi evimizde hissediyoruz. Sapanca yeşili, mavisi ve doğal güzellikleriyle gerek şehrimiz gerekse bölge için oldukça önemli bir potansiyel içeriyor. Bizler de bu potansiyelin farkında olarak Sapanca ilçemize altyapı, üstyapı, sosyal donatı alanları, sportif faaliyetler ve tarımsal alanda birçok yatırım gerçekleştirdik. Uluslararası standartlarda ses getiren birçok projeye imza attık. Bizler bu şehir ile var olduk ve bundan sonra da hem Sakarya hem de Sapanca'ya gerçekleştireceğimiz hizmetler devam edecektir" şeklinde konuştu.

"Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Başkan Yüce konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızda her zaman ben demeden, teşkilatlarımız ve şehrimizin tüm dinamikleriyle birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettik. Bu noktada Sakarya İl Başkanımız Yunus Tever, Sapanca Belediye başkanımız Özcan Özen, başta olmak üzere kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve ilçe teşkilatlarımız ile birlikte şehrimize emek verdik, kendilerine de kıymetli desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah gelecekte de bu kardeşlik duygusu içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ben bu vesile hepinize saygılarımı sunuyor, böylesine bir programı tertip ettiği için Sapanca ilçe teşkilatımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAKARYA