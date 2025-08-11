Sapanca Gişeleri’ndeki Dönel Kavşak Yenilendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Otoyolu Sapanca gişelerinde başlattığı dönel kavşak peyzaj, ışıklandırma ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı. Estetik dokunuşlarla yenilenen kavşak, günün her saatinde farklı bir güzellik sunarak ilçeye modern bir giriş kazandırdı.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından otoban çıkışına kazandırılan dönel kavşakta, Büyükşehir ekiplerinin titizlikle yürüttüğü peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmaları sona erdi. Doğayla uyumlu bu özgün peyzaj düzenlemesi, Sapanca'nın doğasını, yeşilini ve zarafetini kavşak tasarımına taşıdı. Yeşil alanlar ise özel formlu bitkilerle sanatsal bir kompozisyon içinde şekillendirildi. Yeni kavşak, sadece ulaşım açısından değil ilçeye değer katan ve turizm açısından dikkat çeken bir odak noktası olarak da öne çıkıyor. Özellikle yaz sezonunda binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Sapanca'da, otoban çıkışında yer alan bu görsel karşılamayla ilçenin modern yüzü vurgulanıyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin doğayla uyumlu, estetik ve işlevsel yaklaşımıyla hayata geçirilen kavşak düzenlemesi, yeşille mavinin buluştuğu, doğayı ve sanatı bir araya getiren yeni bir kent simgesi olarak Sapanca'da yerini aldı. - SAKARYA