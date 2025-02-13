Şaphane Kaymakamı\'ndan Emniyete Başarı Belgesi

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Şaphane Kaymakamı Muhammed Sefa Çelik, İlçe Emniyet Amiri ve polis memuruna görevlerinde göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesi verdi.

Kaymakam Muhammed Sefa Çelik, İlçe Emniyet Amiri Hakan Dalamanlı ve Polis Memuru Adil Aykut Biçer'e GBT kayıtlarının güncellenmesi işlemlerinde gösterdikleri başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, başarı belgesi takdim etti. - KÜTAHYA