Saray'da 593 hektar arazi suya kavuşuyor - Son Dakika
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Saray'da 593 hektar arazi suya kavuşuyor

20.06.2025 22:49
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Saray'da 593 hektar arazi suya kavuşuyor Van'ın Saray ilçesinde inşa edilmesi planlanan "Van Saray Örenburç Göleti" projesiyle, bölgede 593 hektar tarım arazisi sulanabilir hale geliyor.

Saray'da 593 hektar arazi suya kavuşuyor

VAN - Van'ın Saray ilçesinde inşa edilmesi planlanan "Van Saray Örenburç Göleti" projesiyle, bölgede 593 hektar tarım arazisi sulanabilir hale geliyor.

Örenburç mahallesi sınırları içerisinden geçen Karahisar Deresi üzerine, 2 bin 211 kotunda yapılması planlanan gölet sayesinde, yörenin tarımsal üretim kapasitesinde önemli artış bekleniyor. Gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirilen gölet; 29,10 metre talvegden yüksekliğe ve 31,52 metre temelden yüksekliğe sahip olacak. 471 bin 692 metreküp gövde dolgu hacmi ve 2 bin 249 hektometreküp depolama hacmiyle inşa edilecek olan göletin kret uzunluğu ise 274,71 metre olarak planlandı. DSİ'nin yatırım programında yer alan projenin tamamlanmasıyla, bölge çiftçisinin sulama talepleri karşılanacak; suya erişimle birlikte tarımsal girdi kullanımı artacak. Projenin hayata geçirilmesiyle bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına da katkı sağlanması hedefleniyor. Yıllık 43 milyon 585 bin 536 TL düzeyinde milli gelir artışı öngörülüyor.

İran sınırına 20 kilometre mesafedeki Örenburç Mahallesi'nde gölet inşaası için temel atma töreni düzenlendi. Düzenlenen törene AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, DSİ Van 17. Bölge Müdürü Cihan Aksoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Van'da şu an 14 gölet ve bir baraj inşa ediliyor"

Kurdele kesimi sonrası bir konuşma yapan AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonominin güçlenmesi ve geçim kaynaklarının bereketlenmesi için büyük gayret gösterdiğini belirtti. Başkan Arvas, "Dağlarda biriken karların suya dönüşmesiyle birlikte, bu sular baraj ve göletlerimizde toplanarak tarım alanlarımızın sulanmasında kullanılmaktadır. Bu sayede modern tarıma geçiş sağlanmakta, Van gibi tarım ve hayvancılık şehri olan illerimizde verimlilik artmaktadır. Van ve ilçelerinde yaklaşık 30 gölete acil ihtiyaç vardır. Şu an 14 gölet ve bir baraj inşa ediliyor. İnşallah bu sayıyı 50'ye çıkaracağız. AK Parti, milletin partisi olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'milletin hizmetkarıyız' anlayışıyla çalışmaktadır. Amacımız, milletimizin göç vermemesi, gençlerimizin işsiz kalmaması, dağlarımızın hayvan sesleriyle yankılanmasıdır. Çiçekler, otlar, bitkiler ve kuşlarla birlikte, bu dönem Allah'ın izniyle terörsüz bir kalkınma dönemi olacaktır" dedi.

23 yıllık AK Parti iktidarının ustalık döneminde çok daha güzel hizmetlere imza atacaklarını dile getiren Arvas, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem ülkemizi içeriden koruyacağız hem de dış politikada ülkemizi güçlü tutacağız. Bugün Örenburç Mahallemizin tüm sakinlerine, hanımlarına, gençlerine ve çocuklarına bu göletin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah göç tersine dönecek, köylerimize dönüş başlayacak. Arazilerimizi ekip biçelim. Kapalı boru sistemi ve fiskiye sistemiyle tarım arazilerimizi suyla buluşturuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.

Mahalle Abdulhalim Şenkal ise projeyle birlikte tarım arazilerinin suyla buluşacağını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Saray'da 593 hektar arazi suya kavuşuyor - Son Dakika

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