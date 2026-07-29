Saray'da Denize Girmek Yasaklandı - Son Dakika
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Saray'da Denize Girmek Yasaklandı

Saray\'da Denize Girmek Yasaklandı
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Saray'da olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmek geçici olarak yasaklandı.

Tekirdağ'ın Karadeniz kıyısındaki Saray ilçesindeki plajlarda denize girmek yasaklandı.

Saray Kaymakamlığı'nca yapılan duyuruda, etkili olan olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla ilçedeki tüm sahillerde denize girmenin geçici olarak yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, dalga ve akıntının oluşturabileceği risklere karşı vatandaşların alınan karara uymalarının önem taşıdığı belirtilirken, yasağın hava ve deniz şartlarının normale dönmesine kadar geçerli olacağı ifade edildi.

Öte yandan, yasağın uygulanmasına yönelik jandarma ekiplerinin sahil kesimlerinde denetim gerçekleştireceği, vatandaşların kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Güvenlik, Saray, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Saray'da Denize Girmek Yasaklandı - Son Dakika

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