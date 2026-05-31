Sarı Zarflar, Almanya'dan İki Ödülle Döndü

31.05.2026 13:06
İlker Çatak'ın 'Sarı Zarflar' filmi, Alman Film Ödülleri'nde Gümüş Lola ve En İyi Film Müziği ödüllerini kazandı.

(İSTANBUL) - Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı kazanan İlker Çatak'ın "Sarı Zarflar" filmi, Almanya'nın en prestijli sinema ödülleri arasında gösterilen Alman Film Ödülleri'nde (Lola) En İyi İkinci Film'e verilen Gümüş Lola Ödülü'nü kazandı. Yapım ayrıca Marvin Miller'ın besteleriyle En İyi Film Müziği Ödülü'nün de sahibi oldu.

Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı kazanarak yılın en çok konuşulan yapımlarından biri haline gelen İlker Çatak'ın "Sarı Zarflar" filmi, bu kez Alman Film Ödülleri'nden iki önemli ödülle döndü. Alman Film Akademisi üyelerinin oylarıyla belirlenen ve sinema dünyasında "Almanya'nın Oscar'ı" olarak anılan ödüllerde film, Gümüş Lola'nın sahibi oldu. Ayrıca Marvin Miller'ın imzasını taşıyan müzikler de En İyi Film Müziği Ödülü'ne değer görüldü.

Almanya, Fransa ve Türkiye ortak yapımı olan "Sarı Zarflar", Alman Film Ödülleri'nde En İyi Film dahil toplam dokuz dalda aday gösterildi. Ana yarışmada Fatih Akın'ın "Amrum"u ve Kirill Serebrennikov'un "Das Verschwinden des Josef Mengele"si gibi güçlü yapımlarla yarışan film, gecenin öne çıkan yapımları arasında yer aldı.

NAMAL VE BİÇER'E ULUSLARARASI TAKDİR

Filmde başrolleri paylaşan Özgü Namal ve Tansu Biçer, sırasıyla En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu kategorilerinde aday gösterildi. Böylece oyuncuların performansları yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa sinema çevrelerinde de karşılık bulmuş oldu. Yapım ayrıca En İyi Görüntü Yönetimi, Kurgu ve Sanat Yönetimi dallarında da adaylık elde etti.

ETİK VE VİCDAN ARASINDA BİR HİKAYE

Senaryosunu İlker Çatak, Ayda Meryem Çatak ve Enis Köstepen'in birlikte kaleme aldığı film, bir gecede hedef gösterilerek hayatları altüst olan sanatçı çift Derya ve Aziz'in hikayesini anlatıyor. İstanbul'a taşınmak zorunda kalan ailenin hayatta kalma mücadelesi, etik değerler ile gelecek kaygısı arasında sıkışan karakterler üzerinden aktarılıyor. Film, bireysel tercihlerin politik ve toplumsal sonuçlarına odaklanan güçlü anlatısıyla dikkati çekiyor.

İLKER ÇATAK BAŞARISINI SÜRDÜRÜYOR

Berlin doğumlu yönetmen İlker Çatak, daha önce "Öğretmenler Odası" filmiyle Oscar adaylığı elde etmiş, kısa filmi "Sadakat" ile Altın Öğrenci Oscar'ını kazanmıştı. Yönetmenin son filmi "Sarı Zarflar", Berlinale'de Altın Ayı kazanmasının ardından Alman Film Ödülleri'nde elde ettiği başarıyla uluslararası festival yolculuğunu sürdürdü.

Kaynak: ANKA

