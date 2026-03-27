Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Sarıbıyık köyünde vatandaşlar, eriyen karların sele dönüşme riskine karşı bir araya gelerek suyun akışını sağlayacak kanallar oluşturdu.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Sarıbıyık köyünde, havaların ısınmasıyla birlikte eriyen karların sele yol açma ihtimaline karşı köy sakinleri harekete geçti. Yaylada biriken yoğun kar kütlesinin risk oluşturabileceğini değerlendiren vatandaşlar, muhetemel taşkınların önüne geçmek amacıyla önlem aldı.
Köy sakinleri bir araya gelerek küreklerle kar tabakasını yarıp suyun kontrollü şekilde akabileceği kanallar açtı. - AĞRI
Son Dakika › Yerel › Sarıbıyık'ta Sel Önlemi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?