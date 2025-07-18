Sarıçam'da Yollar Bir Türlü Tamamlanmadı, Vatandaşlar İsyan Etti - Son Dakika
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Sarıçam'da Yollar Bir Türlü Tamamlanmadı, Vatandaşlar İsyan Etti

Sarıçam\'da Yollar Bir Türlü Tamamlanmadı, Vatandaşlar İsyan Etti
18.07.2025 09:53  Güncelleme: 10:00
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde konutlar hızla yükselirken, yıllardır tamamlanmayan yollar vatandaşları mağdur etti. Belediyenin yetersiz altyapı çalışmaları ve tozlu yollar, halkın tepkisini çekiyor.

Adana'nın yeni yerleşim yerlerinden olan Sarıçam ilçesinde konutlar hızla yükselirken, yıllardır tamamlanmayan yol vatandaşları isyan ettirdi.

Yeni Adana Stadyumu, Çukurova Üniversitesi, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, yurtlar ve birçok okulun da bulunduğu Sarıçam ilçesinde konutlar hızla yükselirken, altyapı çalışmaları ise ağır ilerliyor. Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri ana arterdeki kendi sorumluğundaki yolların bazılarında çalışma yaparken, bazılarını ise yarım bırakıyor. Sarıçam Belediyesi ise ara sokaklardaki çalışmaları neredeyse hiç yapmıyor. İlçeye bağlı Çarkıpare Mahallesi'ndeki birçok sokakta yol bulunmuyor. Vatandaşlar, evlerine gelip giderken delik deşik olan stabilize yollardan gitmeye çalışıyor. Bu sorun yeni açılan İlim Yolu Bulvarı'na paralel 1031. Sokak'ta da yaşanıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi, bulvara paralel iki şeritli yolun bir şeridini tamamlarken, diğer şerit halen yapılmadı. 1031. Sokağa girişteki yokuş yukarı yolda ise Sarıçam Belediyesi çalışma dahi başlatmadı. Evlerinin sürekli toz olduğunu belirten sokaük sakinleri, eylem yaparak belediyelere tepki gösterdi.

"Çocuklarımıza köpekler saldırıyor"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Veysel Denli, Sarıçam Belediyesi'nin hiçbir şekilde kendilerine yardımcı olmadığını belirterek, "Sokaklarımız toz toprak içinde. Geçen gün ambulans geldi ve yolda kaldı. Arabamızla geçemiyoruz. Mecbur çok ileri noktadan gidip gelmek zorunda kalıyoruz. Daha geçen gün akşam, bir bayan çocuklarıyla birlikte mahsur kaldı. Sarıçam Belediyesi'ne gidiyoruz ancak hiçbir yetkili yardımcı olmuyor. 3 yıldır bu yol bu şekilde ve yetkililer dönüş sağlamıyor. Buradaki bulvarın bir kısmı yapıldı ancak geri kalanı atıl durumda. Biz bir an önce yollarımızın yapılmasını istiyoruz. Adana Büyükşehir Belediyesi de yolu o şekilde bıraktı. Işıklandırma bile yok. Çok karanlık oluyor. Çocuklarımıza köpekler saldırıyor" ifadelerini kullandı.

"Seçim zamanı kapıya geldiğinizde biz de sizlere göstereceğiz"

Çevre sakinlerinden Medine Kılınç ise evinde pencere, kapı açmaya hasret kaldıklarını belirterek, "Her taraf toz içinde, burada yaşanılmaz. Gelin, evimizin içerisine bakın, her yer toz. Belediyeye kaç defa başvuru yaptık, ancak bir cevap alamadık. Seçim zamanı kapı kapı dolaşıp oy istemek için geliyorlar. Bizim bir mağduriyetimiz var ancak gideren yok. Sarıçam'da bu sorunları her zaman yaşıyoruz. Seçim zamanı kapıya geldiğinizde biz de sizlere göstereceğiz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Sarıçam, adana, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sarıçam'da Yollar Bir Türlü Tamamlanmadı, Vatandaşlar İsyan Etti - Son Dakika

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