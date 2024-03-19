Sarıçay Barajı\'nın tamamlanma oranı açıklandı

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Aydın'a gelen Tarım ve Orman eski Bakanı Bekir Pakdemirli, Sarıçay Barajı'nın yüzde 44'ünün tamamlandığını ve yıl sonuna kadar barajın yüzde 51'inin tamamlanacağını söyledi. Pakdemirli, baraj bittiğinde Kuşadası ve Söke'nin 2060 yılına kadar su sorunu kalmayacağını kaydetti.

Aydın'a gelen önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ile yapımı devam eden Sarıçay Barajı'nı ziyaret etti. Pakdemirli, yetkililerden barajdaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. 2026 yılının Ekim ayında bitirilmesi planlanan Sarıçay Barajı'nın yüzde 44'ü tamamlanırken, yıl sonuna kadar barajın yüzde 51'lik kısmının tamamlanmasının planlandığı öğrenildi. 66 milyon metre küp su kapasitesine sahip olacak olan Sarıçay Barajı'nın tamamlandığında Kuşadası, Söke ilçeleri ile Güzelçamlı ve Davutlar Mahallelerinin içme suyunun 2060 yılına kadar karşılayacağı belirtildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Sarıçay Barajı'nı yapım sürecine değinen eski Bakan Pakdemirli, "Hızlı bir şekilde programa aldırdık. 2020'de başladık. Bir noktaya gelmiş. Biraz daha hızlandırılırsa inşallah 2026 yılında baraj tamamlanır" dedi.

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ise konuşmasında "Son günlerde Sarıçay Barajı'nın parasının büyükşehir belediyesi tarafından finanse edildiği yönünde beyanlar oluyor. Barajı biz yapıyoruz diyorlar. Barajın yapımında şu anda bir kuruşları yok. Baraj tamamlandığında Kuşadası ve Söke'nin içme suyunu 2060 yılına kadar karşılayacak. Memba suyu kalitesinde içme suyu musluklardan inşallah akacak" ifadelerini kullandı. - AYDIN