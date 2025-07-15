Sarıgöl'de 15 Temmuz Şehitleri dualarla anıldı - Son Dakika
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Sarıgöl'de 15 Temmuz Şehitleri dualarla anıldı

Sarıgöl\'de 15 Temmuz Şehitleri dualarla anıldı
15.07.2025 22:36  Güncelleme: 22:38
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programında, şehitler için dualar edildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programında, şehitler için dualar edildi.

Etkinlikler kapsamında Sarıgöl Hükümet Konağı bahçesi önünde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam eden programda tüm şehitler için dualar edildi.

Programda ayrıca 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişimini anlatan video ve sunumlar da katılımcılara izletildi.

Sarıgöl Hükümet Konağı önündeki programa, Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, 15 Temmuz ruhunun diri tutulması ve şehitlerin unutulmaması adına birlik ve beraberlik mesajlarıyla son buldu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sarıgöl'de 15 Temmuz Şehitleri dualarla anıldı - Son Dakika

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