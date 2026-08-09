Sarıgöl'de Salça Hazırlama Dönemi Başladı - Son Dakika
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Sarıgöl'de Salça Hazırlama Dönemi Başladı

Sarıgöl\'de Salça Hazırlama Dönemi Başladı
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Sarıgöl'de ev hanımları, kış için salça hazırlığına başladı. Domates ve biberlerle imece usulü çalışıyorlar.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, kış aylarında sofralarda kullanılmak üzere domates ve biberlerden salça hazırlama dönemi başladı.

Sarıgöl'de ev hanımları, yaz mevsiminin sıcak günlerini değerlendirerek kışlık salçalarını hazırlamaya başladı. Çarşıdan alınan salçalık domates ve biberler, komşuların da yardımıyla evlerde özenle işleniyor. Salça yapımının zahmetli bir süreç olduğunu belirten Sarıgöllü ev hanımı Selda Taşçı, her yıl salçasını evde kendisinin hazırladığını söyledi. Taşçı, "Her yıl salçamızı evde kendimiz hazırlıyoruz. Domateslerimizi bol suyla güzelce yıkadıktan sonra doğruyoruz. Üzerine yeterli miktarda tuz ekleyip bidonlara koyuyoruz. Güneşin altında kendiliğinden erimeye bırakıyoruz. Her gün mutlaka karıştırıyoruz. Domatesler eridikten sonra süzgeçten geçirip geniş tepsilere döküyoruz. Güneş altında suyunu çekene kadar bekletiyoruz. Bu süreçte karıştırmaya devam ediyoruz. Suyunu tamamen çektikten sonra salçamızı kavanozlara doldurup gölge bir yerde muhafaza ediyoruz. Havaların sıcak olması nedeniyle salçamız yaklaşık 10 günde hazır oluyor" dedi.

Sarıgöl ilçe merkezi ve çevresindeki mahallelerde salça yapımı, kadınların imece usulü yardımlaşmasıyla sürdürülüyor. Yaz aylarında hazırlanan ev yapımı salçalar, kış boyunca yemeklerde kullanılıyor.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sarıgöl'de Salça Hazırlama Dönemi Başladı - Son Dakika

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