Şehit Aileleri ve Gazilere İftar Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehit Aileleri ve Gazilere İftar Etkinliği

Şehit Aileleri ve Gazilere İftar Etkinliği
07.03.2026 09:44  Güncelleme: 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kaymakamlık tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kaymakamlık tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ve eşi Ayfer Dalak'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programında şehit aileleri, gaziler ve kurum amirleri bir araya geldi. Ramazan ayı boyunca şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret ederek gönül köprüsü kuran Kaymakam Halil Dalak ve eşi, iftar programında davetlilerle yakından ilgilenerek samimi bir ortamda ağırladı.

Programda iftarın ardından davetlilere semazen gösterisi ve mehter gösterisi sunuldu. Manevi atmosferin hakim olduğu programda katılımcılar Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu birlikte yaşadı.

İftar programında konuşan Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, "Ramazan ayının manevi atmosferi içerisinde şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve kurum amirlerimizle birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aziz şehitlerimizin emanetleri olan aileleri ve kahraman gazilerimiz her zaman başımızın tacıdır" dedi.

Düzenlenen iftar programına Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Alaşehir İlçe Jandarma Karakol Komutanı Binbaşı Yalçın Gürenci, daire amirleri, şehit aileleri, gaziler ve eşleri katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Kaymakamlık, Sarıgöl, Manisa, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Aileleri ve Gazilere İftar Etkinliği - Son Dakika

Reddetmesi zor Dünya devinden Osimhen’e kanca Reddetmesi zor! Dünya devinden Osimhen'e kanca
Akaryakıta hafta başından bu yana 2. zam İşte yeni fiyatlar Akaryakıta hafta başından bu yana 2. zam! İşte yeni fiyatlar
CBS Sports yorumcusundan bomba tahmin: Galatasaray Liverpool’u eleyecek CBS Sports yorumcusundan bomba tahmin: Galatasaray Liverpool'u eleyecek
Ece Seçkin de dahil oldu Demet Akalın’a sert sözlerle yüklenen Burcu Güneş’e tepki geldi Ece Seçkin de dahil oldu! Demet Akalın'a sert sözlerle yüklenen Burcu Güneş'e tepki geldi
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
Oynamadan 3 puan kazanacaklar Oynamadan 3 puan kazanacaklar

09:40
Merve Dizdar’dan samimi itiraflar Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Merve Dizdar'dan samimi itiraflar! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
09:28
AK Partili isim Aliyev’e herkesin aklındaki soruyu sordu
AK Partili isim Aliyev'e herkesin aklındaki soruyu sordu
09:18
ABD’nin “dev gücü“ yola çıktı, İran meydan okudu
ABD'nin "dev gücü" yola çıktı, İran meydan okudu
09:08
İran, ABD’nin can damarını kesti ANTPY-2 radarı hurdaya çıktı
İran, ABD'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı
08:53
Türkiye’den savaşa ve afete hazırlık MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı
Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı
08:36
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 10:18:46. #.0.4#
SON DAKİKA: Şehit Aileleri ve Gazilere İftar Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.