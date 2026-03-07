Şehit Aileleri ve Gazilere İftar Etkinliği

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kaymakamlık tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ve eşi Ayfer Dalak'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programında şehit aileleri, gaziler ve kurum amirleri bir araya geldi. Ramazan ayı boyunca şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret ederek gönül köprüsü kuran Kaymakam Halil Dalak ve eşi, iftar programında davetlilerle yakından ilgilenerek samimi bir ortamda ağırladı.

Programda iftarın ardından davetlilere semazen gösterisi ve mehter gösterisi sunuldu. Manevi atmosferin hakim olduğu programda katılımcılar Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu birlikte yaşadı.

İftar programında konuşan Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, "Ramazan ayının manevi atmosferi içerisinde şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve kurum amirlerimizle birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aziz şehitlerimizin emanetleri olan aileleri ve kahraman gazilerimiz her zaman başımızın tacıdır" dedi.

Düzenlenen iftar programına Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Alaşehir İlçe Jandarma Karakol Komutanı Binbaşı Yalçın Gürenci, daire amirleri, şehit aileleri, gaziler ve eşleri katıldı. - MANİSA