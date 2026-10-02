Sarıgöl İtfaiye Amirliği, İtfaiye Haftası'nda jandarma ziyaretiyle memnun kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıgöl İtfaiye Amirliği, İtfaiye Haftası'nda jandarma ziyaretiyle memnun kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıgöl İtfaiye Amirliği, İtfaiye Haftası\'nda jandarma ziyaretiyle memnun kaldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Sarıgöl'de jandarma ekipleri, İtfaiye Haftası dolayısıyla Sarıgöl İtfaiye Amirliğine ziyarette bulundu. İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ramazan Çetin itfaiyecilerin haftasını kutlayıp kolaylıklar diledi; İtfaiye Amiri Üryan Doğru ise memnuniyetini dile getirdi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri, İtfaiye Haftası dolayısıyla Sarıgöl İtfaiye Amirliğine ziyarette bulundu.

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ramazan Çetin ve beraberindeki jandarma personeli, itfaiye amirliğini ziyaret ederek itfaiyecilerin haftasını kutladı. İtfaiye personeliyle bir süre sohbet eden Üsteğmen Çetin, ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Sarıgöl İtfaiye Amiri Üryan Doğru ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İlçe Jandarma Komutanımız Üsteğmen Ramazan Çetin ve personeline nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Bu anlamlı haftada bizleri yalnız bırakmayarak mutlu ettiler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Ramazan ÇetinJandarmaİtfaiyeSarıgölManisaGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
İş başvurusunda izdiham İşte Köfteci Yusuf’un olmazsa olmaz şartı İş başvurusunda izdiham! İşte Köfteci Yusuf'un olmazsa olmaz şartı
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen... Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen...
16:30
Hacıosmanoğlu’ndan MHK Başkanı’na olay mesaj: Bu adamı istemiyoruz
Hacıosmanoğlu'ndan MHK Başkanı'na olay mesaj: Bu adamı istemiyoruz
16:11
Nereden nereye Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor
Nereden nereye! Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor
15:45
ABD tarım dışı istihdam verisi beklentiyi karşılamadı, altın fiyatları uçuşa geçti
ABD tarım dışı istihdam verisi beklentiyi karşılamadı, altın fiyatları uçuşa geçti
15:41
Kadıköy’de 8 katlı binada yangın Vatandaşlar böyle kurtarıldı
Kadıköy'de 8 katlı binada yangın! Vatandaşlar böyle kurtarıldı
15:38
Rafael Leao, Ronaldo’yu yedi: Bizi ilgilendirmeyen bir konu
Rafael Leao, Ronaldo'yu yedi: Bizi ilgilendirmeyen bir konu
15:05
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 16:35:51. #.0.3#
SON DAKİKA: Sarıgöl İtfaiye Amirliği, İtfaiye Haftası'nda jandarma ziyaretiyle memnun kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei