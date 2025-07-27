Sarıkamış\'a Boz Ayı Heykeli Hediye Edildi

Kars'ın tarihi yapısı, kayak merkezi ve ormanlık alanı ile dikkat çeken turizm cenneti Sarıkamış ilçesine boz ayı heykeli yapıldı.

Sarıkamışlı heykeltıraş Osman Onuktav tarafından yaklaşık 3 ay uzun bir uğraş sonucu mermerden yapılan ve Sarıkamış'ta boz ayıların görülmesini canlandıran heykel Sarıkamış'a getirildi.

Heykelin hammaddesi olan mermer olan ve işçiliği Osman Onuktav tarafından yapılan heykel 2024 yılında başlayıp 3 ay süren bir zaman diliminde yapıldı.

Sarıkamışlı heykeltıraş 1-2-3 Ağustos 2025 tarihlerinde yapılacak olan bozayı festivali için yaptığı heykeli hediye etti. Heykeltıraş Onuktav, "Afyon gri tonunda özenle seçilen 18 tonluk bloğuişleyerek7 tona düşürdüm. 3 ay süren bir zaman diliminde tamamlandı. 8 aydır atölyemde bekliyordu. Şimdi memleketimde olacak. Yaptığım bozayı heykelini ailem adına memleketime hediye ettim" şeklinde konuştu.

Heykeltıraş Osman Onuktav tarafından yapılan ve Sarıkamış'a hediye edilen bozayı heykeli ilçede memnuniyete sebep oldu.

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, uzun uğraşlar sonucu tamamlanan heykelin ilçeye geldiğini ve bu heykelde emeği geçen heykeltıraş Osman Onuktav'a teşekkür etti. - KARS