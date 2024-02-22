Sarıkamış Kaymakamı Esnafı Ziyaret Etti

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Sarıkamış Kaymakamı ilçe esnafıyla buluştu, esnafa hayırlı işler dileklerinde bulundu.

Kars'ın Sarıkamış ilçe Kaymakamı Enis Aslantatar, köy, mahalle ve esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Aslantatar, vatandaşların sorunlarını dinliyor, sorunların çözümünü sağlıyor.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezinin bulunduğu Sarıkamış'ta esnafı ziyaret eden Kaymakam Enis Aslantatar, esnafın çayını içti, esnafa Sarıkamış'a gelen yerli ve yabancı turistleri en güzel bir şekilde ağırlamaları hususunda önerilerde bulundu.

Kaymakam Aslantatar, ziyaret ettiği esnafa hayırlı işler dileklerinde bulunarak bir süre sohbet etti. Sarıkamış'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Aslantara, Sarıkamış'ı el birliğiyle daha iyi yerlere getireceklerini kaydetti.

Kaymakam Enis Aslantatar, esnaf ziyaretinin ardından kaymakamlığa geçti. Aslantatar'ın esnaf ve köy ve mahalle ziyaretlerini sürdüreceği öğrenildi. - KARS