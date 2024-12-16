Sarıkamış Şehitleri 4-5 Ocak'ta anılacak. - Son Dakika
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Yerel

Sarıkamış Şehitleri 4-5 Ocak'ta anılacak.

Sarıkamış Şehitleri 4-5 Ocak\'ta anılacak.

Sarıkamış Şehitleri 110'uncu yıl dönümünde çeşitli etkinlikler ve dualarla anılacak.

16.12.2024 16:07
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Sarıkamış Şehitleri 110'uncu yıl dönümünde çeşitli etkinlikler ve dualarla anılacak.

4-5 Ocak 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan etkinlikler öncesinde Vali Ziya Polat, başkanlığında "Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

Valilik Gazi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda kurumlar arası koordinasyon masaya yatırıldı.

Vali Ziya Polat, Sarıkamış Şehitlerini Anma etkinliklerinde tüm kamu kurumlarının sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Toplantının açılışında konuşan Vali Ziya Polat, "Bu sene şehitlerimizi 4-5 Ocak'ta anacağız. Burada kurumlar yazılmış ama tüm kurum ve kuruluşlar o günler için devletin milletin emrindedir. İlimizin en önemli programlarından birisini yapıyoruz. Onun için hep beraber en iyisini yapacağımızı düşünüyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlar, tek tek kurumlara yazı yazmamıza gerek yok. Koordinatörlerimizin istekleri emirdir. Şehitlerimizi hep beraber anarız. Bu millet, bu devlet, bu bayrak için, bu ezan için şahadet şerbeti için tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

Yapılan konuşmaların ardından program sona erdi. Her yıl 3 gün olarak hazırlanan program bu yıl 2 gün olarak düzenlenecek. Programın içeriğinde herhangi bir değişlik olmayacak.

Öte yandan Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikler, 5 Ocak 2025 tarihinde başlayacak. 6 Ocak 2025 Pazar günü Türkiye Şehitlerine Yürüyor etkinliğiyle son bulacak. - KARS

Kaynak: İHA

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