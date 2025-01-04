Sarıkamış Şehitleri için Sis Dağı'nda Türk bayrağı ile yürüdüler - Son Dakika
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Sarıkamış Şehitleri için Sis Dağı'nda Türk bayrağı ile yürüdüler

Sarıkamış Şehitleri için Sis Dağı\'nda Türk bayrağı ile yürüdüler

Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bulunan 2 bin 187 rakımlı Sis Dağı'nda yürüyüş düzenlendi.

04.01.2025 15:37  Güncelleme: 15:40
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Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bulunan 2 bin 187 rakımlı Sis Dağı'nda yürüyüş düzenlendi. Karların arasında 250 metre uzunluğundaki Türk bayrağının taşınması renkli görüntüler oluşturdu.

Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bulunan 2 bin 187 rakımlı Sis Dağı'nda yürüyüş düzenlendi. 250 metre uzunluğundaki Türk bayrağının taşınması renkli görüntüler oluşturdu. Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümü nedeniyle Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde anma programı düzenlendi. Yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüş için Hanyanı mevkiinde toplanan vatandaşlar 250 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile Sisdağı zirvesine kadar yürüdü. Yürüyüşe Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ve çok sayıda vatandaş katılırken, yürüyüşte Türk bayrağının karların arasında taşınması renkli görüntüler oluşturdu. Yürüyüşün ardından düzenlenen programda şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından katılımcılara buğday çorbası ikram edildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sarıkamış Şehitleri için Sis Dağı'nda Türk bayrağı ile yürüdüler - Son Dakika

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