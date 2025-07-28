Sarıkamış'ta dikey park yasaklandı

Sarıkamış'ta Trafik Komisyonu'nda alınan kararlar doğrultusunda bazı caddelerde dikey park yasaklanırken, bazı caddelerde inşaat malzemeleri gelişi güzel indirilemeyecek, okullar bölgesinde bazı caddeler ise trafiğe kapatıldı.

Sarıkamış Trafik Komisyonu Kaymakam Enis Aslantatar başkanlığında toplandı. Toplantıda bir takım kararlar alındı.

Sarıkamış Trafik Komisyonu'nca alınan kararlar "Sarıkamış Halk Caddesi ile Şehit Kemal Mutlu Caddesi üzerinde dikey parklanma yasaklandı. Belirtilen caddeleri ve bağlı kaldırımlarını daraltarak yolu tek şeride düşürdüğü ve dikine parklanan araçların ön kısımlarının kaldırımı işgal ederek yaya trafiğine engel teşkil ettiği, geri geri çıkışlarda kazalara sebebiyet verdiği, ilçe ana arteri konumundaki bu iki caddeyi kullanan tır ve otobüs gibi ağır vasıtaların geçişine engel teşkil ettiği, araçları ile kısa süreli durup alışveriş yapmak isteyen sürücülere uygun kısa süreli duraklama alanı bırakmadığı,Özellikle taksici esnafı tarafından dile getirilen; yol üzeri yolcu veya eşya indirip bindirmede yolun sağ tarafında dikey parklardan dolayı uygun yer bulamadıkları gerekçelereriyle 02.06.2025 tarihli 2025/2 Sayılı İlçe Trafik Komisyonu kararı ile yasaklanarak 25.06.2025 tarihli 2025/15 sayılı İl Trafik Komisyonu kararı ile onaylanıp yürürlük kazanan kararlar uyarınca her iki cadde üzerinde dikey parklanma yasaklandı"

Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin dikey olarak park eden sürücüleri uyararak yola paralel şekilde park etmelerinin sağlanacağı, uymayan sürücülere cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Alınan bu kararın vatandaşların kaldırımda yürümelerini rahatlatacağı, sık sık duran trafiğin yolun genişlemesinden dolayı durmadan ve daha rahat akacağı değerlendirilmekte olup, sürücülerin bu doğrultuda belirtilen yol ve güzergahlarda dikey parklanma yapmamalarına izin verilmeyecek.

Ayrıca herhangi bir mücbir sebeple inşaat malzemesi indirme, bindirme yolda malzeme indirmek isteyen ilgililer; öncelikle belediyeye bildirim yapıldıktan sonra alacakları belge ile Emniyet Trafik Büro Amirliğine başvuracaklar ve akabinde yol araç ve yaya güvenliğini aksatmayacak şekilde trafik birimi ile koordineli şekilde trafiğe kapatılacak.

Sarıkamış 29 Eylül İlkokulu ve Merkez Ortaokulu öğrencilerinin emniyetli bir şekilde okullarına giriş-çıkış sağlamalarını temminen okul kapısının açıldığı Osman Paşa Caddesinin giriş çıkışı Halk Caddesi ve Şehit Kemal Mutlu Caddesi üzerinden trafiğe kapatıldı. Alınan kararlara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı öğrenildi. - KARS