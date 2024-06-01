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Sarıkamış'ta seyir halindeki ticari araç alev alev yandı

KARS - Sarıkamış'ta seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı. Tamamen yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Horasan'dan Sarıkamış'a seyir halinde hafif ticari araç, Karakurt viyadüğü bölgesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Alev alarak yanmayan ticari araçta bulunan kendileri araçtan dışarı atarken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay Horasan yakın olduğu için bölgeye Horasan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı olmazken, hafif ticari araç çıkan yangın sonuncu yanarak kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.