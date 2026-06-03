Sarıkamışlı Öğrenciler Türkiye Şampiyonası\'na Hazırlanıyor

Kars'ta düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası'nda gösterdikleri üstün performansla il birincisi olan Sarıkamışlı öğrenciler, Türkiye Şampiyonası öncesinde Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar tarafından makamda kabul edildi.

İl turnuvasında elde ettikleri başarıyla Kars'ı temsil etme hakkı kazanan öğrenciler Zeynep Karabağ ve Hümeyra Neva Uyar, Konya'da gerçekleştirilecek Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Şampiyonası'nda mücadele edecek. Başarılı öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Enis Aslantatar, öğrencileri tebrik ederek eğitim hayatlarında ve katılacakları şampiyonada başarılar diledi.

Ziyarette öğrencilerin turnuva süreci hakkında bilgi alan Aslantatar, akıl ve zeka oyunlarının çocukların analitik düşünme, problem çözme ve stratejik karar verme becerilerinin gelişmesinde önemli bir rol oynadığını belirtti. Öğrencilerin elde ettiği başarının hem aileleri hem öğretmenleri hem de Sarıkamış için gurur kaynağı olduğunu ifade eden Aslantatar, Türkiye finallerinde Kars'ı en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını söyledi.

Öğrenciler ise kendilerine verilen desteklerden dolayı teşekkür ederek, Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Ziyaret sonunda Kaymakam Aslantatar, Zeynep Karabağ ve Hümeyra Neva Uyar'a çeşitli hediyeler takdim ederek başarılarının devamını temenni etti. Konya'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda Kars'ı temsil edecek olan başarılı öğrenciler, hem Sarıkamış'ın hem de Kars'ın gururu oldu. - KARS